ضبط أكثر من 16 طن من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر

︎ :

.



ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يزيد على 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن نفذت عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات شملت أكثر من 1200 منشأة في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وعدم ذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.

وأكدت أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية، حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعاً خاطئاً عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.

Source akhbaar24.argaam

