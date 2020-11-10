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ذكرت مصادر أن شرطة محافظة العارضة ألقت القبض على أحد الشبان والذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يحرق عن عمد إحدى السيارات في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.
وكانت كاميرات المراقبة التابعة لأحد المنازل المجاورة لموقع الحادث وثقت عملية تسلل شخص ملثم، في جنح الليل قام بإشعال النيران في إحدى السيارات.
وكشف مقطع الفيديو عن أن الجاني تعمد حرق السيارة بعد أن سكب عليها مادة تساعد على الاشتعال، وفر هاربًا بعد إشعال النيران بها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا مراقبة توثق حرق إحدى السيارات عمداً بمحافظة العارضة.. والجهات الأمنية تطيح بالجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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