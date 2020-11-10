كاميرا مراقبة توثق حرق إحدى السيارات عمداً بمحافظة ‏العارضة.. والجهات الأمنية تطيح بالجاني

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ذكرت مصادر أن شرطة محافظة العارضة ألقت القبض على أحد الشبان والذي ‏ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو ‏يحرق عن عمد إحدى السيارات في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.‏

وكانت كاميرات المراقبة التابعة لأحد المنازل المجاورة لموقع ‏الحادث وثقت عملية تسلل شخص ملثم، في جنح الليل ‏قام بإشعال النيران في إحدى السيارات.

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وكشف مقطع الفيديو عن أن الجاني تعمد حرق السيارة بعد أن سكب ‏عليها مادة تساعد على الاشتعال، وفر هاربًا بعد إشعال النيران بها.

Source akhbaar24.argaam

