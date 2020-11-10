وزير البيئة يعلن انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه

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أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة قطاع المياه.
وأوضح أن الشركة -التي تملكها الدولة- ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر وتنقل ما يزيد على 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه..، المهندس عبدالله العبدالكريم، أن السعات الكلية المتاحة لنقل المياه تزيد على 17مليون متر مكعب من المياه يومياً ، لافتًا إلى أن الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة وبكوادر وطنية بنسبة تتجاوز 97%.
Source akhbaar24.argaam
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