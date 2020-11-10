وزير البيئة يعلن انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه

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أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن ‏الفضلي استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذا لقرار ‏مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة قطاع المياه‎.‎

وأوضح أن الشركة -التي تملكها الدولة- ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل ‏وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم ‏أطوالها حالياً أكثر من ‎ 8400 ‎كيلومتر وتنقل ما‎ ‎يزيد على‎ 7 ‎ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.‏

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ومن‎ ‎جهته،‎ ‎أكد‎ ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎إدارة‎ ‎شركة‎ ‎نقل‎ ‎وتقنيات‎ ‎المياه..،‎ ‎المهندس‎ ‎عبدالله‎ ‎العبدالكريم، ‏أن‎ ‎السعات‎ ‎الكلية‎ ‎المتاحة‎ ‎لنقل‎ ‎المياه‎ ‎تزيد‎ ‎على ‎ 17‎مليون‎ ‎متر‎ ‎مكعب‎ ‎من‎ ‎المياه‎ ‎يومياً ‎، لافتًا ‏إلى‎ ‎أن‎ ‎الشركة‎ ‎وبالعمل‎ ‎مع‎ ‎شركائها‎ ‎في‎ ‎قطاع‎ ‎المياه‎ ‎ستعمل‎ ‎على‎ ‎تحقيق‎ ‎إنجازات‎ ‎جديدة‎ ‎وبكوادر‎ ‎وطنية‎‎ ‎بنسبة‎ ‎تتجاوز‎ ‎‏97%‏.

Source akhbaar24.argaam

