للحصول على الاستشارات والخدمات الهندسية الموثوقة.. هيئة المهندسين تطلق منصة “تقن”

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كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، فرحان الشمري، عن إطلاق الهيئة لمنصة “تقن” التي تتيح الوصول للمكاتب والشركات الهندسية المعتمدة والاستفادة من خدماتها.

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وأوضح الشمري فوائد المنصة والتي تتيح طلب الاستشارات الهندسية من الأفراد والشركات والمؤسسات من القطاعات كافة، كما تمكن من الحصول على الاستشارة الصحيحة والموثوقة، بجانب تسهيل التواصل بين المستفيدين والمهندسين عبر منصة واحدة متكاملة خدمياً وبأسلوب يلبي احتياجات المستخدمين.

كما ستساعد في تحفيز وتشجيع المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية التي ستتفاعل مع العملاء وتقدم لهم خيارات متنوعة ومجالات مختلفة من الاستشارات.

Source akhbaar24.argaam

