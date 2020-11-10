القبض على مقيمين تورطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها بمكة المكرمة

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمين اثنين لتورطهما بسرقة مجموعة من المركبات. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن المقيمين من الجنسية السودانية وفي العقدين الرابع والخامس من العمر، وتورطا في سرقة 6 سيارات وتفكيكها، ثم بيعها في صورة قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة. وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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