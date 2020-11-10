شاهد.. رمال تبوك تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط البرد

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الإثنين)، مقطع فيديو لتساقط البرد على أماكن متفرقة في محافظة تبوك. Advertisements وأظهر الفيديو الرمال مكتسية باللون الأبيض بعد تساقط البرد على أحد الطرق الرئيسية الواقعة في بردية مفرق الجهرة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف. Source akhbaar24.argaam





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