“الأوقاف”: 4 فروقات أساسية بين الوقف والوصية

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أوضحت الهيئة العامة للأوقاف الفرق بين الوقف والوصية، مشيرة إلى أن هناك 4 فروقات أساسية بينهما.

وبيّنت أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو ملزم ولا يجوز الرجوع فيه، ولا يوجد حد للمال الموقوف، ويمكن التصرف فيه خلال حياة الواقف.

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وأضافت أن الوصية هي نقل ملكية الأصل عن طريق التبرع، وهي ملزمة لكن يجوز الرجوع فيها، ولا يصح أن تتجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، كما لا يجوز تنفيذها إلا بعد وفاة الموصي.

Source akhbaar24.argaam

