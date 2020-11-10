︎ :
.
أوضحت الهيئة العامة للأوقاف الفرق بين الوقف والوصية، مشيرة إلى أن هناك 4 فروقات أساسية بينهما.
وبيّنت أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو ملزم ولا يجوز الرجوع فيه، ولا يوجد حد للمال الموقوف، ويمكن التصرف فيه خلال حياة الواقف.
وأضافت أن الوصية هي نقل ملكية الأصل عن طريق التبرع، وهي ملزمة لكن يجوز الرجوع فيها، ولا يصح أن تتجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، كما لا يجوز تنفيذها إلا بعد وفاة الموصي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الأوقاف”: 4 فروقات أساسية بين الوقف والوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.