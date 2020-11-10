«الصحة»: حالتان يؤجَّل فيهما أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

نصحت وزارة الصحة بتأجيل لقاح الإنفلونزا الموسمية في حالتين مرضيتين، وذلك لحين التعافي واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «ينصح بتأجيل لقاح الإنفلونزا مؤقتًا، في حال وجود عدوى حادة (بالإنفلونزا)، أو أي مرض مصحوب بارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة».

وقال مواطن في استفساره إنه مصاب بالزكام، فهل يأخذ لقاح الإنفلونزا وهو في حالته تلك أم لا؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه تم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز الرعاية الصحية، ما عدا عيادات «تطمن»، ويمكن التوجه مباشرة بدون موعد لأقرب مركز صحي، وفي حال عدم توفر اللقاح يمكن التواصل مع الوزارة عبر الاتصال بالرقم «937» لتقديم الخدمة كاملة.

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