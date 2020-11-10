القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية

عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدَّى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التشيكية باليوم الوطني لبلاده

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