الوزير آل الشيخ يناقش مع نظيره العراقي آليات تفعيل مذكرة تعاون علمي وتعليمي

ترأسا «لجنة التعليم والشباب والرياضة» بمجلس التنسيق بين البلدين
عقدت لجنة التعليم والشباب والرياضة بمجلس التنسيق السعودي- العراقي اجتماعًا عن بُعد برئاسة وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال التربية والتعليم واستعراض البرنامج التنفيذي لها، ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التعاون العلمي والتعليمي الموقعة بين البلدين بحسب ما ذكرته «واس».
واستعرض الجانبان الخطط التنفيذية لمبادرات مجال التعليم (إنشاء مبانٍ تعليمية، منح النخب، الباحثون الزائرون) المقدمة من الجانب السعودي، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ومثل ذلك وقفًا على البرنامج التنفيذي لها، بجانب مناقشة مبادرة إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين خلال عام 2021م.
حضر الاجتماع الوزاري من الجانب السعودي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الرياضة محمد بن عبدالله الحميضي.
ومن الجانب العراقي رئيس هيئة المستشارين برئاسة الوزراء الدكتور عبدالكريم الفيصل، ووكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف أحمد، والوكيل الإداري لوزارة التربية الدكتور فلاح القيسي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة عباس الشمري، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.
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