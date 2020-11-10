أمير القصيم: القطاع الحكومي مُثْقَل بالوظائف.. والحل في الاستثمار

أوضح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أنه لا يمكن الحصول على فرص وظيفية كافية ما لم يكن هناك فتح لمجالات الاستثمار، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود من قِبَلِ القطاعات بالمنطقة كافة لخلق العديد من الفرص الوظيفية كونها مجالات قادرة على استيعاب الوظائف لأبناء الوطن.

وأضاف أمير القصيم، خلال جلسته الأسبوعية في قصر التوحيد، أن لجنة التنسيق الوظيفي والتي أسست عام 1432هـ وساهمت في توفير 7000 وظيفة، هي بذرة خير ومبادرة لتوفير الوظائف لأبناء المنطقة من خلال توحيد جهود الجهات المعنيّة -وفقًا لما ذكره حساب الإمارة على تويتر-.

وتابع أمير القصيم، إن القطاع الحكومي مثقل بالوظائف، والتوسع داخليًّا في الاستثمار من الدولة والقطاع الخاص في الشركات وإنشاء المجمعات يساهم في إعطاء الشباب والفتيات فرصة ليقدموا ما لديهم من قدرة على البناء والتنمية.

وأشار أمير القصيم، إلى أن توفير الفرص الوظيفية لأبناء هذه البلاد المباركة يعود بالخير لهذا الوطن، وتوطين الوظائف جانب مهم للمواطنة وما لم يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن فلا يمكن أن تتعمق المواطنة التي يفتخر بها كل مواطن سعودي.

من جانبه، ذكر عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، الدكتور نصار النصار، إن المملكة كانت بالمرتبة الثانية كأكبر بلد مصدر لتحويلات العاملين، وبعد الجهود التي بذلتها الدولة في تعزيز جانب توطين الوظائف أصبحت في المركز الثالث.

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وأشار، إلى أن الدولة عززت من أهداف التوطين لرفع من معدلات توظيف السعوديين, وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية, وتوفير وإعادة استثمار الدخل الذي يتسرب من الاقتصاد الوطني على شكل تحويلات للخارج من العمالة الأجنبية.

بدوره، أبان أمين عام برنامج التوطين في إمارة القصيم، أحمد المشيقح، إن الجهود التي قدمتها إمارة المنطقة بقيادة أمير القصيم رئيس اللجنة العليا للتوطين، ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات، وخفض نسبة البطالة بالمنطقة من 12.7 لعام 2018 إلى 5.2 في عام 2020م.

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