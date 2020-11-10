«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر نوفمبر مساء اليوم.. والتطبيق الأربعاء

تعلن شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين الجديدة لشهر نوفمبر، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غد الأربعاء (11 نوفمبر2020).

وأعلنت «أرامكو» في 10 أكتوبر الماضي، خفض أسعار البنزين 91؛ ليصل إلى «1.44» ريال، وبنزين 95 «1.59» ريال، مقارنة بـ1.47 ريال و1.63 على التوالي.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو، قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتمّ حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخّ، مشيرة إلى أنَّ جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.

أسعار البنزين في السعودية منذ بداية 2020

الشهر بنزين 91 (ريال لكل لتر) بنزين 95 (ريال لكل لتر) يناير * 1.50 2.05 فبراير 1.55 2.11 مارس 1.55 2.05 أبريل 1.31 1.47 مايو 0.67 0.82 يونيو ** 0.90 1.08 يوليو 1.29 1.44 أغسطس 1.43 1.60 سبتمبر 1.47 1.63 أكتوبر 1.44 1.59

* الأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع من عام 2019

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** تم تحديد الأسعار للفترة من 1 يوليو إلى 10 يوليو عند 0.98 ريال للتر بنزين91 و1.18 ريال للتر بنزين 95.

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