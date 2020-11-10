المرور: شرط لتجديد استمارة السيارة «دون تاريخ انتهاء»

أوضح المرور السعودي، كيفية التصرف عند وجود استمارة السيارة دون تاريخ انتهاء، مشيرًا إلى أنها تجدد عبر «أبشر» بشرط أن تكون رخصة القيادة هي أيضًا دون تاريخ انتهاء.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «إذا كانت رخصة السير لديك بدون تاريخ انتهاء، فقط يكتفى بتجديدها في (أبشر)».

ووجّه مواطن استفسارًا جاء فيه، إن استمارة سيارته لا يوجد بها تاريخ انتهاء، وقام بتجديدها، فهل يلزم اخذ استمارة جديدة أم الاكتفاء بالاستمارة السابقة؟.

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من جهة أخرى، أوضح المرور، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، تفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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