«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة على 10 مناطق

مصحوبة برياح وغبار..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة «يوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء»، على بعض مناطق المملكة.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، وذلك على أجزاء من حائل والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية والقصيم وشمال مكة المكرمة وشرق الجوف وشمال الشرقية.
وأشار الباحث في الطقس، إلى أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح نشطة وغبار متفاوت.
وأوضح الحصيني، أن الحالة المطرية تشمل أيضًا أجزاء من الكويت والعراق وشرق السودان.
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