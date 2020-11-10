«الضمان الصحي» يوضح الإجراءات المتَّبعة عند انتقال المقيم من مؤسسة إلى أخرى

كشف مجلس الضمان الصحي، عن الإجراءات المتبعة عند انتقال المقيم من كفيل «مؤسسة» إلى كفيل آخر، وذلك لضمان سريان وثيقة التأمين.

وذكر المجلس –عبر تويتر- لتوضيح استفسار بهذا الخصوص، أن «الكفيل السابق -عند نقل الكفالة- يقدم لشركة التأمين ما يثبت ذلك، صورة من نظام الجوازات «أبشر/ مقيم»، للاستبعاد من الوثيقة».

وأضاف المجلس: «كما يلتزم الكفيل الجديد بالتأمين على العامل من تاريخ نقل الكفالة».

Advertisements

جاء ذلك ردًا على أحد المقيمين الذي قال في استفساره، إن التأمين الطبي له وللتابعين ما زال ساريًا في المدة، وأن الإقامة تنتهي بعد أكثر من 5 شهور، وتم نقل الكفالة من مؤسسة إلى أخرى، فهل يتوجب تجديد التأمين أم يظل حتى انتهاء المدة؟.

اقرأ أيضًا:

«الضمان الصحي» يوضح موقف التغطية التأمينية حال تنازل مقدم الخدمة عن نموذج الإفصاح

«مجلس الضمان الصحي» يوضح كيفية احتساب قسط التأمين