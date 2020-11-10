«الضمان الصحي» يوضح الإجراءات المتَّبعة عند انتقال المقيم من مؤسسة إلى أخرى

ردًا على استفسار..
كشف مجلس الضمان الصحي، عن الإجراءات المتبعة عند انتقال المقيم من كفيل «مؤسسة» إلى كفيل آخر، وذلك لضمان سريان وثيقة التأمين.
وذكر المجلس –عبر تويتر- لتوضيح استفسار بهذا الخصوص، أن «الكفيل السابق -عند نقل الكفالة- يقدم لشركة التأمين ما يثبت ذلك، صورة من نظام الجوازات «أبشر/ مقيم»، للاستبعاد من الوثيقة».
وأضاف المجلس: «كما يلتزم الكفيل الجديد بالتأمين على العامل من تاريخ نقل الكفالة».
جاء ذلك ردًا على أحد المقيمين الذي قال في استفساره، إن التأمين الطبي له وللتابعين ما زال ساريًا في المدة، وأن الإقامة تنتهي بعد أكثر من 5 شهور، وتم نقل الكفالة من مؤسسة إلى أخرى، فهل يتوجب تجديد التأمين أم يظل حتى انتهاء المدة؟.
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