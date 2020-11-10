طقس الثلاثاء: أمطار رعدية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما توقعت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني «هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ».

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وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وقد تصل إلى مترين ونصف المتر جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 37 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 11 درجة .