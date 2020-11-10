يستمر حتى آخر اليوم..

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر «الدفعة 36»، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج. وأوضح البرنامج –عبر حسابه على تويتر- أن إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. وكان البرنامج أعلن من أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الـ36 «شهر نوفمبر 2020م». Advertisements وذكر البرنامج، عبر حسابه على «تويتر»، أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي بالضغط هنا. اقرأ أيضًا: صدور نتائج الأهلية لشهر نوفمبر.. و«حساب المواطن» يدعو للتحقق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: إيداع الدعم في حسابات مستفيدي دفعة نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.