خاطب جهات الاختصاص لمتابعة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة..
وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة ذات العلاقة بمباشرة حادثة الانهيار الجزئي لمنزل أحد المواطنين في حي المدينة بمحافظة رفحاء، وذلك نتيجة تأثره بالأمطار التي هطلت على المحافظة.
وتضمنت التوجيهات إيواء جميع أفراد الأسرة المكونة من 7 أشخاص، والرفع بالتقارير اللازمة لجهة الاختصاص لتعويضهم عن الخسائر حسب النظام.
كما تضمّنت توجيهات أمير الحدود الشمالية لجهات الاختصاص متابعة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة على مدن ومحافظات المنطقة، وأخذ جميع التدابير اللازمة، والعمل لإزالة مخلفات الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انهيار بمنزلهم نتيجة الأمطار.. أمير الحدود الشمالية يوجه بإيواء عائلة برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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