«فلكية جدة» توضح موعد ذروة «شهب الثوريات» في سماء السعودية والمنطقة العربية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد خلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الخميس القادم «12 نوفمبر» ذروة تساقط زخة شهب الثوريات الشمالية.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن شهب الثور من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعان منفصلان منها شهب «الثوريات الجنوبية» و«الثوريات الشمالية».

وأضاف، أنها تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعًا.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أن زخات الشهب تنشط سنويًا مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات؛ حيث تضرب قطعًا بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

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وأشار، إلى أنه بتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للأرض، يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن إنتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الشمالية فإن مصدرها الكويكب «2004 TG10».

وتابع رئيس فلكية جدة، إنه لرؤية شهب الثوريات الشمالية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن، ما بعد منتصف ليل الأربعاء؛ حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء.

يشار، إلى أن القمر سيكون في مرحلة هلال نهاية الشهر بالتزامن مع ذروة شهب الثوريات الشمالية، ولن يشكل مشكلة كبيرة هذه السنة تاركًا السماء مظلمة لفرصة أفضل لرؤية شهب الثوريات الشمالية.

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