السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير المركز الثقافي بالمنطقة



سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير المركز الثقافي بالمنطقة مرضي بن وحي الكويكبي.

وقدم الكويكبي لسمو أمير المنطقة تقريراً عن الأنشطة والبرامج التي أقيمت في المركز، مستعرضًا دور المركز في الحراك الثقافي من خلال تعدد مثل هذه الأنشطة والبرامج التي يقيمها ويستضيفها.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف تقديم التسهيلات للجهات التي ترغب في إقامة أنشطتها وبرامجها المعتادة، بعد اعتمادها والموافقة عليها بصفة رسمية .

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10:44ت م

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