السعودية اليوم / أكثر من 38000 مستفيد من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف



سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

قدمت عيادات (تطمن) في الجوف خدماتها لـ 38700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (

// انتهى //

10:28ت م

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سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات (تطمن) في الجوف خدماتها لـ 38700 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.يشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:28ت م0019

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