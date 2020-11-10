السعودية اليوم / تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



طوكيو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 100 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.653 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 485 حالة وفاة .

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09:52ت م

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طوكيو 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات .وأوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.653 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 485 حالة وفاة .// انتهى //09:52ت م0016

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