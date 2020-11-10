السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده



الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:38ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0015

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