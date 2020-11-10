السعودية اليوم / بدء عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن



عمّان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

بدأت في الأردن اليوم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني الجديد للسنوات الأربع القادمة.

واستكملت الهيئة المستقلة للانتخابات التجهيزات الفنية والإدارية في 1824 مركزاً للاقتراع والفرز، تضم 8080 صندوقاً، استعداداً لاستقبال المقترعين، حيث يدلي أكثر من 4.6 ملايين ناخب أردني في عملية الاقتراع لانتخاب 130 عضو من بينهم 15 سيدة يمثلون مجلس النواب التاسع عشر، بمشاركة 1693 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون ضمن 294 قائمة على 130 مقعداً.

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09:35ت م

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