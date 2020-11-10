السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بالفيروس 86267 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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06:02ت م

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بكين 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بالفيروس 86267 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:02ت م0009

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