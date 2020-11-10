، الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - غدًا و4 أشواط.. الأول من الدرجة الأولى للثالثة والثاني للخيل المفتوح

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر غد الأربعاء، حفل سباقه الرابع لموسم سباقات العام الحالي 1442.

وأكد مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي، أن مجموع جوائز سباق هذا الأسبوع تصل إلى 40 ألف ريال.

وأشار إلى أن السباق الرابع يتكون من 4 أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط؛ حيث خصص الشوط الأول من الدرجة الأولى للثالثة، وخصص الشوط الثاني للخيل مفتوح الدرجات؛ فيما خصص الشوط الثالث مفتوح مواليد 2017م، وخُصص الشوط الرابع الأساسي "الكأس" للخيل مفتوح مواليد 2018م.

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ميدان الفروسية حائل