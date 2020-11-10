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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم المكاسب الكبيرة التي سجّلها الخام، أمس الإثنين، بدعم من إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما لـ"كورونا" أثبت فعالية ضد الفيروس تتجاوز 90 %.
وانخفض سعر الخام مع استمرار تفشي الفيروس في أوروبا واتجاه عدد من الدول نحو إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق.
وحذّرت "ريستاد إنرجي" من أن إجراءات الإغلاق في أوروبا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على الخام بنحو مليون برميل يومياً إضافية بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق شهوراً قبل أن يتوافر اللقاح، وفقاً لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1 % إلى 41.94 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.النفط أسعار النفط
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 09:38 AM
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.4%
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم المكاسب الكبيرة التي سجّلها الخام، أمس الإثنين، بدعم من إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما لـ"كورونا" أثبت فعالية ضد الفيروس تتجاوز 90 %.
وانخفض سعر الخام مع استمرار تفشي الفيروس في أوروبا واتجاه عدد من الدول نحو إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق.
وحذّرت "ريستاد إنرجي" من أن إجراءات الإغلاق في أوروبا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على الخام بنحو مليون برميل يومياً إضافية بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق شهوراً قبل أن يتوافر اللقاح، وفقاً لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1 % إلى 41.94 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
، أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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