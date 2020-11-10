الحصيني يتوقع هطول أمطار اليوم وغداً بعدة مناطق

2020-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدة مناطق.

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وتوقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، من اليوم إلى صباح غد الأربعاء، على أجزاء من حائل، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والمنطقة الشمالية، والقصيم وشمال مكة المكرمة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

