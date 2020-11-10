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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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2020-11-10

الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بالفيروس 86267 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

 

 

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