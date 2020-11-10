محمد بن مسعود - الدمام - قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم. وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد. وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 08:59 AM قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد Advertisements على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني على هذه المناطق.. خريطة أمطار الثلاثاء بتوقيع الحصيني توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عددٍ من المناطق اليوم. وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد. وأضاف من اليوم الثلاثاء 3/24هـ، إلى صباح الأربعاء، على أجزاءٍ من: حائل والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والشمالية والقصيم وشمال مكة المكرّمة وشرق الجوف وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان، مع رياح نشطة وغبار بصورة متفاوتة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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