، رئيس وزراء أرمينيا يعترف بالهزيمة ويعتذر لشعبه لعدم القدرة على مواصلة الحرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - النيابة تفتح تحقيقًا في سقوط المروحية العسكرية الروسية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لم يكن أمامه حل آخر سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وقال باشينيان: "لدينا اليوم مذكرة كانت مطروحة على الطاولة منذ خمسة وعشرين عامًا وهي الحل، وسوف نحل الأزمة على خلاف الحكومات السابقة التي كانت تماطل".

ولفت إلى أن سياسة الحكومات السابقة أدت إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم.

وقال: "ما قمت به اليوم هو عدم مواصلة تلك السياسة، وفعلت ما كان يجب فعله في السابق".

وأشار إلى أن الحرب حصدت الكثير من الضحايا خلال 47 يومًا؛ لذا يجب مواصلة النضال لكن بطريقة أخرى.

وأعرب عن اعتذاره للشعب لعدم القدرة على مواصلة الحرب، وأضاف: "اليوم يجب وقف سيناريو تدهور الأوضاع إلى الأسوأ".

ولفت إلى أن هناك مَن سرق الكثير من الأموال باسم الحرب... 185 مليون دولار تمت سرقتها... هدفنا الأهم أرواح جنودنا على الخطوط الأمامية للقتال".

وتابع: "الكل سيحاسب حسب موقع مسؤوليته عما يجري وجرى، وحتى أنا"؛ داعيًا إلى التزام النظام وعدم الانجرار إلى أي أعمال شغب.

من جهة أخرى طوقت أجهزة الأمن الأرمنية موقع سقوط المروحية العسكرية الروسية؛ فيما أعلنت النيابة العامة فتح قضية جنائية في الحادث.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الشرطة العسكرية الأرمنية انتشرت حول موقع سقوط المروحية على بُعد عدة كيلومترات عن مدينة سيفاك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل في إقليم "ناغورني قره باغ" دخل حيز التنفيذ أمس.

وقال بوتين في تصريح صحفي: "في التاسع من نوفمبر وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية، إعلانًا ينص على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ؛ وذلك بدءًا من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو".رئيس وزراء أرميني نيكول باشينيان