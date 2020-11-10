محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج أكّد أن العملية ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن. وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر، 82.3 مليار ريال سعودي.برنامج حساب المواطن 10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 08:39 AM البرنامج أكّد أن العملية ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم Advertisements "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن. وأكّد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر، 82.3 مليار ريال سعودي. الكلمات المفتاحية ، "حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر نوفمبر ،

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