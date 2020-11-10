، كورونا في 4 دول.. 231 حالة وفاة جديدة بالبرازيل وبالمكسيك 198 ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال يوم.. تونس تسجل 443 إصابة و22 بالصين

سجلت البرازيل يوم الاثنين، 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و590025 إصابة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضًا 231 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين، 4960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و198 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 972785، وإجمالي الوفيات 95225.

ويقول مسؤولو الصحة: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بالفيروس 86267 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

تونس

سجلت تونس 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و569 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و920 وفاة.فيروس كورونا الجديد