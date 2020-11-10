، "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على الشمالية وحائل والقصيم والجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتوقع هطولات مطرية على المدينة ومكة والشرقية والأجزاء الساحلية والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تُالخليج 365 برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والجوف، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف المتر جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس