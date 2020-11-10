شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الحكومية تمنح الكفاءات المتميزة علاوة أداء 10% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شمل قرار مجلس الوزراء، الصادر الثلاثاء الماضي، بشأن تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الموافقة على منح الجهات الحكومية علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10 % من الأجر الأساسي للكفاءات المتميزة المتعاقدة معهم على برنامج الكفاءات المتميزة.

واشترط القرار، ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن «جيد»، وألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء على 5% من الأجر الأساسي، بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، فضلًا عن ألا تقل سنوات الخبرة عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى، بحسب صحيفة "الوطن" .

وفي السياق نفسه، أكدت التعديلات الجديدة على أنه إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم تجديده، فإنه يترتب على الطرف الآخر تعويضا يعادل أجر 60 يوما.