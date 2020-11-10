شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة. كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة. وتوقع الحصيني أمطارا متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، من اليوم إلى صباح غد الأربعاء، على أجزاء من حائل، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والمنطقة الشمالية، والقصيم وشمال مكة المكرمة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية.

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