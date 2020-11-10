شكرا لمتابعة خبر عن أسرة تواصل البحث عن ابنها المفقود منذ 3 سنوات بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

لا زال لدى ذوو مفقود ثلاثيني بالطائف، أملا في العثور على ابنها المفقود منذ 3 سنوات.

وجددت الأسرة البحث عن ابنها الذي يعاني اعتلالات نفسية، بعد أن خرج من الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

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ورصد والد المواطن متعب طلال الشيباني، مكافأة مالية لمن يعثر عليه.