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شكرا لمتابعة خبر عن أسرة تواصل البحث عن ابنها المفقود منذ 3 سنوات بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):لا زال لدى ذوو مفقود ثلاثيني بالطائف، أملا في العثور على ابنها المفقود منذ 3 سنوات.
وجددت الأسرة البحث عن ابنها الذي يعاني اعتلالات نفسية، بعد أن خرج من الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.
ورصد والد المواطن متعب طلال الشيباني، مكافأة مالية لمن يعثر عليه.
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