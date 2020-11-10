شكرا لمتابعة خبر عن صندوق النفقة للمماطل: " إدفع أو تحمّل ما يأتيك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه عبدالملك السعيد المدير العام المكلف لصندوق النفقة، رسالة إلى المماطلين والممتنعين عن سداد النفقة.
وقال السعيد خلال برنامج " يا هلا " : " الصندوق سيكون أقسى بكثير على المنفق إذا لم يلتزم في دفع النفقة، إدفع أو تحمّل ما يأتيك فلا مهرب من الدفع" .
وأكد أن الصندوق يتولى مهام مطالبة المنفق بسداد النفقة بدلا من الزوجة، لافتا إلى أنه سوف يسلك كل السبل القانونية لمطالبة المنفق بالسداد، إضافة إلى مقاضاته لتحمل أتعاب المحاماة حال مماطلته.
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