البنك السعودي الفرنسي يعلن وظائف إدارية للجنسين بالمدينة والرياض

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من (الرياض، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير علاقات المصرفية المميزة – الرياض (Relationship Manager Priority Banking – Central Region)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.

– مدير علاقات المصرفية المتقدمة – الرياض (Relationship Manager Advance Banking – Central Region)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاقات وبرامج الولاء.

– مديرة علاقات المصرفية المتميزة – الفرع النسائي – الرياض (Relationship Manager Priority Banking – Ladies Branch Central Region)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.

– مدير علاقات المصرفية المميزة – المدينة المنورة (Relationship Manager Priority Banking – Medina Main Branch)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآساسية وبرامج الأوفيس.

– مهارات عالية في التواصل.

– مهارات تحليلية ومهارات في كتابة التقارير.

نبذة عن البنك الفرنسي:

تأسس البنك السعودي الفرنسي كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 4 يونيو 1977م ومقره الرئيسي في مدينة (الرياض) مع إدارات إقليمية في كل من (جدة) و (الخبر) ويبلغ عدد فروعه أكثر من (85) فرعاً بالإضافة إلى (20) فرع نسائي و (600) جهاز صرافي آلي في مختلف المدن السعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/32pQpto

Source wadhefa

