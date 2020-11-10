البنك السعودي الفرنسي يعلن وظائف إدارية للجنسين بالمدينة والرياض

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من (الرياض، المدينة المنورة) حسب المسميات والشروط التالية:
– مدير علاقات المصرفية المميزة – الرياض (Relationship Manager Priority Banking – Central Region)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.
– مدير علاقات المصرفية المتقدمة – الرياض (Relationship Manager Advance Banking – Central Region)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاقات وبرامج الولاء.
– مديرة علاقات المصرفية المتميزة – الفرع النسائي – الرياض (Relationship Manager Priority Banking – Ladies Branch Central Region)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.
– مدير علاقات المصرفية المميزة – المدينة المنورة (Relationship Manager Priority Banking – Medina Main Branch)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المصرفية المميزة أو الخاصة وشهادة أو دورة في نفس المجال.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآساسية وبرامج الأوفيس.
– مهارات عالية في التواصل.
– مهارات تحليلية ومهارات في كتابة التقارير.
نبذة عن البنك الفرنسي:
تأسس البنك السعودي الفرنسي كشركة مساهمة سعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 4 يونيو 1977م ومقره الرئيسي في مدينة (الرياض) مع إدارات إقليمية في كل من (جدة) و (الخبر) ويبلغ عدد فروعه أكثر من (85) فرعاً بالإضافة إلى (20) فرع نسائي و (600) جهاز صرافي آلي في مختلف المدن السعودية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/32pQpto
Source wadhefa
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