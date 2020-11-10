توقعات بنمو سوق بطاريات الرصاص في السعودية

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من المتوقع أن ينمو سوق بطاريات الرصاص الحمضية في السعودية بمعدل ثابت خلال الفترة القادمة، وسيستمر في النمو حتى عام 2025.

وحسبما ذكر موقع ياهو الاقتصادي، يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن تؤدي السياسات واللوائح الحكومية الصارمة المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ونوع البطاريات المستخدمة في المركبات إلى دفع السوق حتى عام 2025.

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فرص للربح

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية وإطلاق المنتجات الجديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق إلى خلق فرص مربحة لنمو إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية.

ومع ذلك فإن الشعبية المتزايدة لبطاريات الليثيوم أيون يمكن أن تعرقل نمو السوق خلال فترة التوقعات.

ويتم تقسيم سوق بطاريات الرصاص الحمضية في السعودية على أساس نوع المنتج وطريقة البناء والتكنولوجيا والتطبيق والشركة والمنطقة.

وتعمل الشركات الكبرى على تطوير تقنيات متقدمة وإطلاق منتجات جديدة لتظل قادرة على المنافسة في السوق.

وتشمل الاستراتيجيات التنافسية الأخرى عمليات الدمج والاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة.

Source almowaten

