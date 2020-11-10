سامسونج تتفوق على آبل في السوق الأمريكي خلال الربع الثالث 2020

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كشفت تقرير السوق Strategy Analytics في تقرير جديد هيمنة شركة سامسونج الكورية على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتخدة خلال الربع الثالث من العام الحاري 2020.

وأظهر التقرير تغلب الشركة الكورية على منافستها آبل في موطنها لأول مرة منذ ثلاث سنوات؛ لتصبح بذلك أكبر مصنعي الهواتف في البلاد.

حيث حصدت نسية 33.7% من السوق خلال الربع الثالث من العام بينما جاءت آبل في المرتبة الثانية بنسبة 30.2% لحقتها شركة إل جي في المرتبة الثالثة بنسبة 14.7%.

فيما جاء النمو السنوي للشركة بنسبة 6.7% حيث عزت هذه الزيادة إلى خط إنتاجها من الهواتف المتوسطة بالإضافة إلى هواتفها الرائدة والداعمة للجيل الخامس جالكسي S20 وجالكسي Z فولد 2.

بينما لا يمكن إنكار أن تأخر إطلاق سلسلة آيفون 12 كان لها جل الأثر في سيطرة سامسونج على السوق في هذا الربع بعد غياب دام ثلاث سنوات بعيدًا عن الصدارة منذ عام 2017. Source tech-wd





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