5 أسباب تدعو مرضى السكري لزيارة طبيب الأسنان

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يعتبر المصابون بداء السكري معرضين لخطر الإصابة بأمراض اللثة؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية بشكل عام، وكذلك مناعتهم أقل من الأشخاص الأصحاء مما يضعف قدرتهم على محاربة البكتيريا التي تصيب الفم.

أهمية الكشف الدوري:

وكشف استشاري طب وجراحة الأسنان الدكتور عبدالغفور الهندي في تصريحات لـ”المواطن“، أن هناك 5 أسباب تجعل الكشف الدوري مهمًّا لمريض السكري، وهي:

⁃ زيادة فرص حدوث تسوس الأسنان نتيجة زيادة نسبة السكر في اللعاب.

⁃ تكرار حدوث التهابات اللثة بسبب الإهمال وتجاهل العلاج مما قد يمهد لفقدان الأسنان.

⁃ ضعف حاسة التذوق؛ إذ إن عدم العناية بالأسنان وصحة الفم يجعل مريض السكري يشعر دائمًا بضعف حاسة التذوق.

⁃ جفاف الفم، فمعظم مرضى السكري يشعرون بجفاف الفم بسبب اضطرابات السكر وعدم العناية بصحة الفم.

⁃ تأخر الشفاء والالتئام بعد خلع الأسنان أو إجراء أي تدخلات جراحية في الفم.

مستوى سكر الدم:

وأضاف الهندي أن أهم نصيحة موجهة لمرضى السكري هي التحكم بمستوى سكر بالدم، تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل بفرشاة ومعجون الأسنان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًّا على الأقل، وعدم تدخين السجائر أو الشيشة، مع تناول السوائل وأهمها الماء والعصائر الطازجة، وعدم إهمال علاج أي تقرحات قد تحدث في الفم، وضرورة زيارة طبيب الأسنان كل (6) أشهر لرصد أي تغيرات إن وجدت- لا سمح الله.

حدوث التهاب اللثة:

وختم الهندي بالقول: إن داء السكري يضعف مناعة المصابين، وأثبتت الدراسات أن مرض السكري يزيد من فرص حدوث التهاب اللثة؛ حيث تكون اللثة أكثر عرضة لحدوث العدوي البكتيرية، كما أنه عندما يحدث التهاب باللثة تزداد نسبة السكر في الدم؛ مما يؤدي لعدم القدرة على السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث تعيش بعض أنواع البكتريا في الفم بصورة طبيعية ولا تؤثر على صحة الإنسان أو تسبب له مشاكل؛ لذا يُنصح مرضى السكري بالكشف الدوري.

Source almowaten

