«استشاري» لـ «عاجل»: «لقاح فايزر» انفراجة لوباء كورونا.. والحياة ستعود لطبيعتها في 2021

أبدى استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي، تفاؤله بقرب انتهاء الجائحة بعد إعلان شركة فايزر للأدوية عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة فعالية تزيد عن 90 % ، والتي صاحب إعلانها ارتفاع في أسعار النفط وأسواق الأسهم الأمريكية، متوقعًا أن تكون الانفراجة والعودة للحياة الطبيعية خلال عام 2021 القادم.

وقال العنزي في تصريحات لـ«عاجل» هذا اليوم كان حدثًا عالميًا عظيمًا وانفراجًا كبيرًا في أزمة الوباء بفضل الله، فقد أعلنت شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية عن فعالية اللقاح المنتج بنسبة 90 % ، وهذا أمر عظيم مقارنة مع ما كان مقبولًا مسبقًا وهو نسبة 50 % .

قرب انتهاء الجائحة

واستكمل، أنّ تسجيل نسبة 90 % بفضل الله كفاعلية يوضح لنا تمامًا أننا بالقرب من انتهاء جائحة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك لقاحات أخرى تدعو للتفاؤل مثل اللقاح الروسي الذي أُعلن عنه اليوم بعد لقاح فايزر ونسبة نجاحه 90 % .

واعتبر العنزي أنَّ أكثر اللقاحات التي يتفاءل بها هي اللقاحات الصينية خاصة لقاحي ۮسينوفام وسينوفاك»، لكونهما أنتجتا استجابة مناعية بدون أعراض جانبية بنسبة 100 % لمن تلقوا اللقاحين .

سرعة توفير اللقاح

وأوضح العنزي أن جائحة فيروس كورونا التي حصدت أرواح البشر ستختصر المدة الزمنية لتوفير اللقاح، حيث إنّ الفترة الزمنية المعتادة دائما لإنتاج أي لقاح تحتاج من خمس إلى عشر سنوات، لكن في وقت هذه الجائحة يُكتفى بفترة من 12 - 16 شهرًا ونحن على مشارف ظهور هذه اللقاحات .

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وأشار العنزي إلى أنَّ الشركات بدأت بالإنتاج قبل إعلان النتائج بكميات مليارية كبرى، وفي المملكة العربية السعودية سيكون لنا نصيب الأسد كما أعلن على لسان نائب وزير الصحة بأنّ هناك ترتيبات للقاحات.

ولفت إلى دور القطاع الخاص ممثلًا بالشركة الكيميائية وتعاقدها مع روسيا بالاستيراد وإنتاج اللقاح، وتعاون كيمارك السعودية مع شركات لقاحات أخرى .

موعد العودة للحياة الطبيعية

وعن العودة للحياة الطبيعية، أوضح العنزي أن العالم يحتاج عدة أشهر حتى يرى نتائج اللقاح وتتعافى البشرية، فالاستعجال في مثل هذه الأمور قد يؤدي لنتائج عكسية تضر بالناس لأن العالم يحتاج لتناقص أعداد الوفيات والعنايات المركزة والتزاحم على المستشفيات الذي يحدث في بعض الدول حول العالم .

وتوقع أنه بعد شهر ديسمبر أو يناير من العام القادم 2021 بأشهر قليلة ستبدأ العودة للحياة بمشيئة الله وفتح المدارس وفتح المطارات والسفر وتبدأ الدول في التعافي من الفيروس وتداعياته .

الدور الريادي للمملكة في مكافحة الوباء

وأشاد العنزي بالدور الانساني والريادي للمملكة العربية السعودية في دعمها لجهود مكافحة فيروس كورونا، وقال: نحن في المملكة العربية السعودية بلد الإنسانية التي تقود مجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- جعلت من مكافحة الجائحة والدعم المادي للقاحات العالمية وتوزيعها على البلدان من أولوياتها ، كما سبق أكد الرئيس الصيني في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أن بكين ستعمل مع الرياض لضمان إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا في كل دول العالم وهذا ليس بمستغرب على مملكة الانسانية .

واعتبر العنزي أنَّ إعلان لقاح فايزر كان أفضل خبر يتلقاه العالم منذ بداية أزمة الجائحة إلا أنَّ ذلك لا يعني التهاون وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددًا على أهمية الحرص على عدم زيادة الأرقام المسجلة للإصابات والتعاون التام لتناقصها إلى حين الوصول إلى اللقاح .