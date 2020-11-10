إصدار وتجديد تراخيص العمل للوافدين.. «الموارد البشرية» توضح الشروط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة وخطوات الاستفادة من خدمة إصدار أو تجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة.

خطوات تنفيذ الخدمة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخطوات اللازم اتباعها للاستفادة من الخدمة، وتتمثل هذه الخطوات في:

- قم بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول، واختر المنشأة ثمّ اختر خدمة (إصدار أو تجديد رخص العمل)

- قم بإدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم.

- اضغط على بحث واختر العمالة المراد إصدار الرخص لهم، ثم اختر (إرسال) ستظهر لك تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد.

- سيتم إرسال رقم السداد وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية

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- استخدم رقم السداد لتسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية.

- بعد السداد، راجع مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.

الضوابط والشروط

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الضوابط والشروط التي يجب على المستفيد من الخدمة التقيد بها، وتتمثل في:

- أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية، بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

- لا يمكن إصدار أو تجديد الرخص إن كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

- لا يمكن إصدار رخصة جديدة إن كانت المنشأة في النطاق الأصفر.

- يشترط لتجديد الرخص لمنشأة في النطاق الأصفر ألا يكون قد مضى على الوافد سنتين أو أكثر منذ تاريخ دخوله للمملكة.

- ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة ٦ أشهر.