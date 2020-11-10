، وزارة الرياضة تحقِّق جائزة التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90 ،

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حققت وزارة الرياضة ، جائزة "التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90"، عن مسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الإعلام في نسختها الثانية لهذا العام 2020م، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.
وأُعلن تحقيق وزارة الرياضة بالجائزة، في الحفل الذي رعاه معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تسلّم الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الوزارة للإعلام والعلاقات، جائزة المركز الأول لمسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، بعد منافسة مع عدة جهات حكومية أخرى.
وحصدت وزارة الرياضة هذه الجائزة عن حملة "ما بعده وطن"، التي تضمنت فيلمًا وعددًا من التصاميم الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90، نُشرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع اختيار لجنة التحكيم التي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام على العمل المقدم من قِبل الوزارة، الذي مزج بين الماضي والحاضر بطابع رياضي خاص، بعد منافسة مع أكثر من جهة حكومية شاركت في هذه المسابقة، نجحت وزارة الرياضة من خلاله في تقديم رسالتها وفق الأساليب الرقمية الحديثة، التي تتواكب مع الإعلام الجديد.
يُذكر أن وزارة الإعلام قد أطلقت هذه الجائزة العام الماضي، واستمرت في عامها الثاني تقديرًا لدور الجهات الحكومية في تعزيز الهوية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهامًا منها في نشر الإنجازات الوطنية.
وزارة الرياضة تحقِّق جائزة التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-10
حققت وزارة الرياضة ، جائزة "التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90"، عن مسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الإعلام في نسختها الثانية لهذا العام 2020م، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.
وأُعلن تحقيق وزارة الرياضة بالجائزة، في الحفل الذي رعاه معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تسلّم الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الوزارة للإعلام والعلاقات، جائزة المركز الأول لمسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، بعد منافسة مع عدة جهات حكومية أخرى.
وحصدت وزارة الرياضة هذه الجائزة عن حملة "ما بعده وطن"، التي تضمنت فيلمًا وعددًا من التصاميم الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90، نُشرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع اختيار لجنة التحكيم التي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام على العمل المقدم من قِبل الوزارة، الذي مزج بين الماضي والحاضر بطابع رياضي خاص، بعد منافسة مع أكثر من جهة حكومية شاركت في هذه المسابقة، نجحت وزارة الرياضة من خلاله في تقديم رسالتها وفق الأساليب الرقمية الحديثة، التي تتواكب مع الإعلام الجديد.
يُذكر أن وزارة الإعلام قد أطلقت هذه الجائزة العام الماضي، واستمرت في عامها الثاني تقديرًا لدور الجهات الحكومية في تعزيز الهوية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهامًا منها في نشر الإنجازات الوطنية.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:28 AM
عن حملة "ما بعده وطن" .. "السلمي" تسلم الجائزة
حققت وزارة الرياضة ، جائزة "التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90"، عن مسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الإعلام في نسختها الثانية لهذا العام 2020م، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.
وأُعلن تحقيق وزارة الرياضة بالجائزة، في الحفل الذي رعاه معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تسلّم الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الوزارة للإعلام والعلاقات، جائزة المركز الأول لمسار (الحملة الإعلامية من جهة حكومية)، بعد منافسة مع عدة جهات حكومية أخرى.
وحصدت وزارة الرياضة هذه الجائزة عن حملة "ما بعده وطن"، التي تضمنت فيلمًا وعددًا من التصاميم الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90، نُشرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع اختيار لجنة التحكيم التي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام على العمل المقدم من قِبل الوزارة، الذي مزج بين الماضي والحاضر بطابع رياضي خاص، بعد منافسة مع أكثر من جهة حكومية شاركت في هذه المسابقة، نجحت وزارة الرياضة من خلاله في تقديم رسالتها وفق الأساليب الرقمية الحديثة، التي تتواكب مع الإعلام الجديد.
يُذكر أن وزارة الإعلام قد أطلقت هذه الجائزة العام الماضي، واستمرت في عامها الثاني تقديرًا لدور الجهات الحكومية في تعزيز الهوية الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهامًا منها في نشر الإنجازات الوطنية.
، وزارة الرياضة تحقِّق جائزة التميز الإعلامي 2020 لليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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