، الحزم يضرب أحد بخماسية ويعتلي الصدارة.. ونجران يتعادل مع الساحل ،

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تغلب فريق الحزم على ضيفه أحد بنتيجة 1-5، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، في ثاني أيام الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 12 نقطة، فيما تجمد رصيد أحد عند رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز 12.
وفي المباراة الثانية تعادل فريق نجران مع مضيفه الساحل بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد نجران لـ 5 نقاط بالمركز الـ 11، فيما رفع الساحل رصيده لـ 6 نقاط بالمركز السابع.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حقق الجيل فوزاً على ضيفه الشعلة بنتيجة 1-0، ليصبح بالمركز الخامس بـ 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 4 نقاط بالمركز الـ 14.
وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الدرعية فريق عرعر، ويحلّ الكوكب ضيفاً على البكيرية، ويقابل الجبلين فريق النجوم، ويلعب النهضة ضد جدة، وفي آخر مباريات الجولة يلتقي هجر مع الخليج.
الحزم يضرب أحد بخماسية ويعتلي الصدارة.. ونجران يتعادل مع الساحلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09
تغلب فريق الحزم على ضيفه أحد بنتيجة 1-5، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، في ثاني أيام الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 12 نقطة، فيما تجمد رصيد أحد عند رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز 12.
وفي المباراة الثانية تعادل فريق نجران مع مضيفه الساحل بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد نجران لـ 5 نقاط بالمركز الـ 11، فيما رفع الساحل رصيده لـ 6 نقاط بالمركز السابع.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حقق الجيل فوزاً على ضيفه الشعلة بنتيجة 1-0، ليصبح بالمركز الخامس بـ 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 4 نقاط بالمركز الـ 14.
وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الدرعية فريق عرعر، ويحلّ الكوكب ضيفاً على البكيرية، ويقابل الجبلين فريق النجوم، ويلعب النهضة ضد جدة، وفي آخر مباريات الجولة يلتقي هجر مع الخليج.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:38 PM
في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان
تغلب فريق الحزم على ضيفه أحد بنتيجة 1-5، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، في ثاني أيام الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 12 نقطة، فيما تجمد رصيد أحد عند رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز 12.
وفي المباراة الثانية تعادل فريق نجران مع مضيفه الساحل بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد نجران لـ 5 نقاط بالمركز الـ 11، فيما رفع الساحل رصيده لـ 6 نقاط بالمركز السابع.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حقق الجيل فوزاً على ضيفه الشعلة بنتيجة 1-0، ليصبح بالمركز الخامس بـ 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 4 نقاط بالمركز الـ 14.
وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الدرعية فريق عرعر، ويحلّ الكوكب ضيفاً على البكيرية، ويقابل الجبلين فريق النجوم، ويلعب النهضة ضد جدة، وفي آخر مباريات الجولة يلتقي هجر مع الخليج.
، الحزم يضرب أحد بخماسية ويعتلي الصدارة.. ونجران يتعادل مع الساحل ،
المصدر : الخليج 365
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