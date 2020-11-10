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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.
وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.الأهلي عمر السومة
إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.
وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:09 PM
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
05:02 AM
يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.
وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.
، إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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