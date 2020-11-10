بالفيديو..مواطنة تمارس " التطعيس " في الصحراء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهرت المواطنة مها الزبن الخبيرة في مجال ترهيم السيارات، تمارس ظهرت المواطنة مها الزبن الخبيرة في مجال ترهيم السيارات، تمارس رياضة " التطعيس " في الصحراء بسيارة دفع رباعي. وأظهر مقطع فيديو قدرة مها على المغامرة والتحدي وممارسة رياضة التطعيس بمهارة. يذكر أن مها الزبن مواطنة نجحت في العمل بمجال ترهيم السيارات على الرغم من اقتصاره على الرجال، وأوضحت في وقت سابق أن عائلتها جميعاً يعملون في تجهيز السيارات ولوازمها.

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