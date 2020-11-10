︎ .

*وقت الرخاء* ???? أردوغان: أنا مسؤول عن الاقتصاد Advertisements *وقت الأزمة* ???? أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي ووزير ماليته وصهره شخصية متلاعبة ومتناقضة وقليل خاتمة ????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد | أردوغان قبل الأزمة و بعد الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.