أخبار السعودية اليوم.. «المالية» تنفي علاقتها بفيديو الإعانات المالية للأرامل.. وعالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد...

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الاثنين، حيث أعلنت قوات التحالف المشتركة تمكنها من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وإلى التفاصيل:

قيادة التحالف تكشف ملابسات تدمير طائرة حوثية مفخخة بالحدود الجنوبية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

مجلس الشورى يعلن «كشف حساب»: رفعنا 1092 قرارًا لخادم الحرمين

اختتم مجلس الشورى في الثاني من ربيع الأول الجاري أعمال دورته السابعة، والتي تعد دورة مفصلية ومميزة في مسيرة المجلس والممارسة الشورية في المملكة، عطفاً على العديد من الحيثيات والنتائج، الأمر الذى برز بشكل ملموس في طبيعة الملفات والقضايا الحيوية التي تصدى لها المجلس، وفي صياغة أنظمة وتشريعات لامست شؤون حياة المواطنين واحتياجاتهم، وكذلك في تقييم أداء العديد من الأجهزة والهيئات الحكومية.

وزارة المالية تنفي علاقتها بفيديو «الإعانات المالية» للأرامل.. وتوجه نصيحة

تفاعلت وزارة المالية مع مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يفيد بأن الوزارة تقدم إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفال؛ حيث تساءل أحد المستفيدين حول حقيقة مقطع الفيديو.

عالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد لكورونا: مبشر جدًا

أكد أستاذ علم الفيروسات المساعد بجامعة جازان، د. عبدالله القيسي البرفيسور، لـ«عاجل»، أن إعلان شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع شركة «بايونتك» الألمانية، أمر مبشر، واصفًا إياه بانتصار للعلم ولشهور من الأبحاث المضنية للتوصل لعلاج فعال لوباء فيروس كورونا المستجد.

خريطة الإصابات الجديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: المدينة والرياض أولًا

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، وتصدرت المدينة المنورة حالات الإصابة بتسجيل 59 حالة، وتلتها الرياض بـ54 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 32 حالة.

رسميًّا.. المطالبون والمستبعدون من ضريبة «القيمة العقارية»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن نقل الحصص أو الأسهم في الشركات العقارية (التي تمثل العقارات بأكثر من 50%من أصولها أو رأسمالها) يعد من التصرفات الخاضعة لضريبة القيمة العقارية، مشيرة إلى أن نقل ملكية الأسهم الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية لا يعد من قبيل الحصص الخاضع لضريبة التصرفات العقارية.

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تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح الآلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فيما يتعلق بالراغبين بمعرفة آلية وخطوات تحديث الضمان إلكترونيًا، طريقة وخطوات الاستفادة من الخدمة، كما جددت الوزارة دعوتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم.

شرطة الرياض تكشف هوية متورطين في التلاعب بشرائح الاتصال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال.

«الجوازات السعودية»: 10 خدمات خاصة عبر خدمة الرسائل والطلبات

حددت المديرية العامة للجوازات، الخدمات التي يمكن إنجازها عبر خدمة الرسائل والطلبات دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، كما شددت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة اتباع عدة تعليمات للاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات على الوجه الأمثل.

تخفيضات للعسكريين بـ«الخطوط السعودية».. والشركة توضح طريقة الاستفادة

جددت الخطوط السعودية التذكير بوجود تخفيضات في أسعار التذاكر للعسكريين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية على «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين، ولمزيد من التفاصيل عن تخفيض العسكريين يرجى زيارة أحد مكاتبنا».

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وغبار وأمطار رعدية على 10 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

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